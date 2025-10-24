PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Il Milan e Modric per la prima fuga”

Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus, salvate il soldato Yildiz. Il Milan e Modric per la prima fuga. Roma flop in Europa bene la Fiorentina. Torino, ansia per Israel. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

