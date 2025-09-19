I tifosi del Milan ricorderanno per sempre con affetto Stefano Pioli, condottiero nella stagione del diciannovesimo scudetto della storia del club. Proprio quella stagione - e la successiva, quando guidò i rossoneri fino alla semifinale di Champions League - ha issato Pioli tra i grandi allenatori del calcio italiano. Chi aveva già riconosciuto questo status era Cesc Fabregas. L'attuale tecnico del Como - secondo quanto ha riportato lo stesso Pioli in conferenza stampa - lo aveva voluto incontrare per scambiarsi le proprie visioni rispetto al calcio. Questa è un abitudine per l'allenatore spagnolo, sempre alla ricerca di punti di confronto che possano affinare la sua conoscenza calcistica e gestionale. Di seguito, si riportano le parole di Pioli, il quale ha parlato prima della sfida di domenica, quando i due si incontreranno da rivali per la quarta giornata di Serie A.
Ex Milan, Pioli su Fabregas: “È già un grande allenatore e lo sarà in futuro”
Le parole di elogio di Stefano Pioli: "Ho incontrato Fabregas, l'ultimo anno che ero al Milan. Ci siamo conosciuti, abbiamo preso un aperitivo insieme. E' una persona curiosa, è già un grande allenatore e lo sarà anche in futuro".
