Udinese, Runjaic sul Milan: “È disciplinato, difficile da affrontare”

Il Milan affronterà l'Udinese domani sera in trasferta. Ecco cosa ha detto sui rossoneri Kosta Runjaic nella conferenza stampa della vigilia
Il prossimo avversario del Milan in campionato è ostico. L'Udinese di Kosta Runjaic, che ospiterà domani sera i rossoneri al Bluenergy Stadium, ha iniziato molto bene la sua Serie A. 7 punti conquistati in tre giornate. Un ottimo bottino, contando che tre ne ha guadagnati con una vittoria a San Siro contro l'Inter. Oggi, alla vigilia del match contro il Milan, l'allenatore dei friulani ha parlato in conferenza stampa. Di seguito, si riporta ciò che ha detto sui rossoneri e su Allegri.

Udinese-Milan, Runjaic in conferenza stampa

Le parole di Runjaic: "Avevo visto il documentario sulla Juventus e quindi ho visto Allegri, so che lavora nei dettagli, se riesci a vincere lo Scudetto con due squadre diverse vuol dire che ci sono meriti anche del tecnico. Cura molto la comunicazione, ha esperienza e la porta sul campo: già nelle prime partite si può leggere la mano di Allegri, il Milan è disciplinato, difficile da affrontare, penso che miglioreranno gara per gara e non vedo l'ora di affrontare questo duello".

