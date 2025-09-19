Udinese, Runjaic sul Milan: “È disciplinato, difficile da affrontare”

Il prossimo avversario del Milan in campionato è ostico. L' Udinese di Kosta Runjaic , che ospiterà domani sera i rossoneri al Bluenergy Stadium, ha iniziato molto bene la sua Serie A . 7 punti conquistati in tre giornate. Un ottimo bottino, contando che tre ne ha guadagnati con una vittoria a San Siro contro l' Inter . Oggi, alla vigilia del match contro il Milan , l'allenatore dei friulani ha parlato in conferenza stampa . Di seguito, si riporta ciò che ha detto sui rossoneri e su Allegri .

Le parole di Runjaic: "Avevo visto il documentario sulla Juventus e quindi ho visto Allegri, so che lavora nei dettagli, se riesci a vincere lo Scudetto con due squadre diverse vuol dire che ci sono meriti anche del tecnico. Cura molto la comunicazione, ha esperienza e la porta sul campo: già nelle prime partite si può leggere la mano di Allegri, il Milan è disciplinato, difficile da affrontare, penso che miglioreranno gara per gara e non vedo l'ora di affrontare questo duello".