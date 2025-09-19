Il prossimo avversario del Milan in campionato è ostico. L'Udinese di Kosta Runjaic, che ospiterà domani sera i rossoneri al Bluenergy Stadium, ha iniziato molto bene la sua Serie A. 7 punti conquistati in tre giornate. Un ottimo bottino, contando che tre ne ha guadagnati con una vittoria a San Siro contro l'Inter. Oggi, alla vigilia del match contro il Milan, l'allenatore dei friulani ha parlato in conferenza stampa. Di seguito, si riporta ciò che ha detto sui rossoneri e su Allegri.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Udinese, Runjaic sul Milan: “È disciplinato, difficile da affrontare”
CONFERENZA STAMPA
Udinese, Runjaic sul Milan: “È disciplinato, difficile da affrontare”
Il Milan affronterà l'Udinese domani sera in trasferta. Ecco cosa ha detto sui rossoneri Kosta Runjaic nella conferenza stampa della vigilia
Udinese-Milan, Runjaic in conferenza stampa—
LEGGI ANCHE: Udinese-Milan, le probabili formazioni: Pulisic verso la titolarità>>>
Le parole di Runjaic: "Avevo visto il documentario sulla Juventus e quindi ho visto Allegri, so che lavora nei dettagli, se riesci a vincere lo Scudetto con due squadre diverse vuol dire che ci sono meriti anche del tecnico. Cura molto la comunicazione, ha esperienza e la porta sul campo: già nelle prime partite si può leggere la mano di Allegri, il Milan è disciplinato, difficile da affrontare, penso che miglioreranno gara per gara e non vedo l'ora di affrontare questo duello".
© RIPRODUZIONE RISERVATA