Udinese-Milan, Runjaic su Modric: “Un esempio per tutti gli atleti”

L'acquisto in vetrina del calciomercato del Milan è senza dubbio quello di Luka Modric. Vista la carta d'identità (40 anni appena compiuti), molti erano scettici sul suo impatto e sulla possibilità che si mostrasse continuo ad alti livelli. Per ora, Modric sta smentendo i più scettici e sta esaltando chi lo ha sempre sostenuto. Le sue prestazioni fin qui - titolare in tutte e tre le prime giornate di Serie A, 90 minuti giocati in entrambe le ultime due - sono un spot per il calcio. Tutti gli appassionati hanno negli occhi la classe, l'eleganza e le giocate del campione croato. Ha pure deciso l'ultima sfida, siglando il gol decisivo per la vittoria dei rossoneri contro il Bologna. Il prossimo avversario del Milan sarà l'Udinese. Il match è in programma per domani sera, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium. Oggi, alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei friulani, Kosta Runjaic. Ecco che cosa ha detto su Modric.
Le sue parole: "Se ci sarà occasione sicuramente gli parlerò, la sua storia parla per lui, è un giocatore straordinario, un esempio penso per tutti gli atleti nel mondo del calcio. Riuscire a giocare a questi livelli alla sua età non è solo genetica, ma anche lavoro quotidiano, tutti i giocatori che vogliono fornire questo tipo di prestazioni fanno un lavoro straordinario sia in campo che fuori, sono contento di poterlo vedere. Ho visto la gara con il Bologna, era il metronomo, sapeva già a chi darla e dove sarebbero andati gli altri. Dà del tu al pallone e lo sappiamo già, si è integrato molto rapidamente, sarebbe bello parlare con lui dopo la gara, magari non prima perché saremo concentrati".
