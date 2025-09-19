Udinese-Milan, Runjaic su Modric: “Un esempio per tutti gli atleti”

L'acquisto in vetrina del calciomercato del Milan è senza dubbio quello di Luka Modric. Vista la carta d'identità (40 anni appena compiuti), molti erano scettici sul suo impatto e sulla possibilità che si mostrasse continuo ad alti livelli. Per ora, Modric sta smentendo i più scettici e sta esaltando chi lo ha sempre sostenuto. Le sue prestazioni fin qui - titolare in tutte e tre le prime giornate di Serie A, 90 minuti giocati in entrambe le ultime due - sono un spot per il calcio. Tutti gli appassionati hanno negli occhi la classe, l'eleganza e le giocate del campione croato. Ha pure deciso l'ultima sfida, siglando il gol decisivo per la vittoria dei rossoneri contro il Bologna. Il prossimo avversario del Milan sarà l'Udinese. Il match è in programma per domani sera, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium. Oggi, alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei friulani, Kosta Runjaic. Ecco che cosa ha detto su Modric.