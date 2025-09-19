Pianeta Milan
Milan, Allegri: “Var? Le decisioni oggettive vanno migliorate”

Massimiliano Allegri ha parlato anche del Var dopo la partita tra Milan e Bologna e il caso rigore su Nkunku. Ecco le parole in conferenza alla vigilia di Udinese-Milan
Continuano gli strascichi della vittoria del Milan contro il Bologna. I rossoneri, infatti, si sono portati a casa tre punti, ma quello che ha fatto parlare è il rigore dato e poi revocato ai danni di Nkunku. Polemiche si sono acuite, specialmente sui social, dopo 'Open Var' programma di DAZN dove sono state rese note le comunicazioni tra Var, Avar e arbitro riguardo proprio il rigore di Nkunku. Tra le tante domande, Massimiliano Allegri ha risposto anche a un quesito proprio sul Var. Ecco la risposta in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Milan, il pensiero di Allegri sul Var

"Non so, posso solo dire che il VAR è uno strumento che ha migliorato e diminuito l'errore, poi è normale, come ho sempre detto, che il VAR in tante situazioni è soggettivo. Quindi gli errori ci sono sempre. Quando una decisione è soggettiva, cambia. È normale".

Allegri parla anche di una circostanza che potrebbe essere cambiata: "Una cosa che non so da chi dipenda è quando è soggettivo: se c'è fuorigioco e genera un calcio d'angolo. Penso che il Parma abbia preso due gol così. Questo è oggettivo e va migliorato. Poi devono pensarci loro, già io faccio fatica a fare la formazione".

