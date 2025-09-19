PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan-Bologna, Ravezzani: “Fabbri sbaglia. A leggere i dialoghi del Var …”

Milan-Bologna, Ravezzani: 'Colpevole intrusione di Fabbri. Dà giudizio'
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato gli audio del Var Fabbri durante Milan-Bologna e l'episodio con Nkunku e Lucumi. Ecco la sua analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Bologna continua a fare discutere. La partita di campionato vinta dai rossoneri lascia strascichi per quanto riguarda le decisioni arbitrali, in particolare per quanto riguarda prima assegnato e poi revocato ai rossoneri per un fallo subito da Nkunku. A Open Var, trasmissione di DAZN in cui si fa la disanima dei casi proprio da Var, sono stati svelati gli audio della partita tra i rossoneri e i rossoblù. In particolare il dialogo tra Fabbri e l'Avar della partita.

Milan-Bologna, parla Ravezzani

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato proprio queste parole: "A leggere i dialoghi Var si evince la chiara volontà di fare un doppio intervento per alleggerire i falli del Bologna", parla così il giornalista dal suo profilo X.

Ravezzani continua e conclude il suo ragionamento: "E una colpevole intrusione di Fabbri nella sfera di Marcenaro. Non propone di rivedere il contatto Lukumi-Nkunku ma dà giudizio (sbagliato). Male anche l’Avar". Vedremo se ci saranno altri casi da moviola durante Udinese-Milan.

