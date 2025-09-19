Milan-Bologna, Ravezzani: “Fabbri sbaglia. A leggere i dialoghi del Var …”

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato gli audio del Var Fabbri durante Milan-Bologna e l'episodio con Nkunku e Lucumi. Ecco la sua analisi

Milan-Bologna continua a fare discutere. La partita di campionato vinta dai rossoneri lascia strascichi per quanto riguarda le decisioni arbitrali, in particolare per quanto riguarda prima assegnato e poi revocato ai rossoneri per un fallo subito da Nkunku. A Open Var, trasmissione di DAZN in cui si fa la disanima dei casi proprio da Var, sono stati svelati gli audio della partita tra i rossoneri e i rossoblù. In particolare il dialogo tra Fabbri e l'Avar della partita.