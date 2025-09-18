Oggi è una giornata speciale per Christian Pulisic. Il giocatore americano compie 27 anni e, da quando è arrivato al Milan nella lontana estate del 2023 per soli 20 milioni di euro, ha collezionato gol e prestazioni sublimi, sia in campionato che nelle altre competizioni, conquistando 73 presenze e ben 23 gol. Nella sua giornata, ovviamente, non sono mancati gli auguri del Milan che, con una serie di post sui propri canali social, ha voluto rendere omaggio al proprio pupillo.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN rubriche milan sui social Ex Milan, gli auguri social di Theo Hernandez a Pulisic
SOCIAL
Ex Milan, gli auguri social di Theo Hernandez a Pulisic
Oggi è una giornata speciale per Christian Pulisic. Il giocatore americano compie 27 anni: gli auguri dell'ex Milan Theo Hernandez
Milan, gli auguri di Theo a Pulisic—
LEGGI ANCHE: Milan, campionato e rinnovi: Pulisic e Saelemaekers hanno convito. Sullo stadio...
Non solo gli auguri del club. Sono arrivati anche quelli di un ex compagno alquanto speciale: stiamo parlando di Theo Hernandez. Il terzino francese, arrivato al Milan nel 2019 per poi cambiare maglia quest'estate, ha fatto sentire la sua vicinanza all'americano con un post social sul suo profilo X: nel video è riportata l'azione del gol dell'americano durante il derby di Supercoppa, partita proprio dall'ex terzino rossonero. La didascalia è semplice: "Happy Birthday Pulisic! Memories."
© RIPRODUZIONE RISERVATA