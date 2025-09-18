Ex Milan, gli auguri social di Theo Hernandez a Pulisic

Oggi è una giornata speciale per Christian Pulisic. Il giocatore americano compie 27 anni e, da quando è arrivato al Milan nella lontana estate del 2023 per soli 20 milioni di euro, ha collezionato gol e prestazioni sublimi, sia in campionato che nelle altre competizioni, conquistando 73 presenze e ben 23 gol. Nella sua giornata, ovviamente, non sono mancati gli auguri del Milan che, con una serie di post sui propri canali social, ha voluto rendere omaggio al proprio pupillo.