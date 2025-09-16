Pardo: “Il Milan di Allegri è lontano da quello stereotipo che gli hanno affibbiato”

Il giorno dopo di Milan-Bologna , partita vinta 1-0 grazie ad un gol di Luka Modric , è stato molto intenso. Oltre al mancato rigore, l'attenzione è stata concentrata anche sul marcatore, Luka Modric . Per lui è stata una serata a dir poco speciale: primo gol in Serie A con la maglia del Milan , squadra che ha tifato fin da bambino. A parlare della formazione di Allegri è stato anche il noto giornalista e conduttore televisivo, Pierluigi Pardo che, con un commento sul proprio profilo Instagram, ha dichiarato:

"Il Milan di Allegri ha vinto. Ha vinto una partita nella quale la grande protagonista è stata la qualità di alcuni uomini chiave, Modric su tutti ma anche Pulisic quando è entrato e Rabiot che ha dato il suo contributo. E questo lascia pensare che il Milan che vedremo, il Milan che sta provando a costruire Massimiliano Allegri sia molto distante da quello stereotipo che in tanti gli hanno affibbiato di un allenatore primitivo, difensivo, da corto muso"