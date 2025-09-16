Continua a fare parlare la direzione di gara e le decisione del Var durante Milan-Bologna. I dubbio di Ravezzani sulla gestione di Fabbri e gli episodi
La partita tra Milan e Bologna è stata molto discussione specialmente per due fatti: il primo gol in rossonero di Luka Modric e gli errori di arbitro e Var. Durante la gara, infatti, il Milan ha protestato molto per tanti episodi e in particolare sul rigore prima dato e poi tolto ai danni di Nkunku. L'attaccante rossonero, appena entrato, è stato steso da Lucumi: ci sarebbero stati tutti gli estremi per il rigore e rosso al difensore del Bologna, ma il Var ha deciso di revocare la massima punizione data dal campo.
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', parla proprio delle decisioni dell'arbitro Fabbri posto al Var durante la partita. Questo il parere del giornalista: "Mi incuriosisce di Fabbri il processo mentale col Milan".