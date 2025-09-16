La partita tra Milan e Bologna è stata molto discussione specialmente per due fatti: il primo gol in rossonero di Luka Modric e gli errori di arbitro e Var. Durante la gara, infatti, il Milan ha protestato molto per tanti episodi e in particolare sul rigore prima dato e poi tolto ai danni di Nkunku. L'attaccante rossonero, appena entrato, è stato steso da Lucumi: ci sarebbero stati tutti gli estremi per il rigore e rosso al difensore del Bologna, ma il Var ha deciso di revocare la massima punizione data dal campo.