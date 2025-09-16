Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, Ravezzani: “Fabbri? Mi incuriosisce il processo. Silente su rosso e rigore poi …”

SOCIAL

Milan, Ravezzani: “Fabbri? Mi incuriosisce il processo. Silente su rosso e rigore poi …”

Milan, Ravezzani: 'Fabbri? Mi incuriosisce il processo. Silente su rosso e rigore poi ...'
Continua a fare parlare la direzione di gara e le decisione del Var durante Milan-Bologna. I dubbio di Ravezzani sulla gestione di Fabbri e gli episodi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La partita tra Milan e Bologna è stata molto discussione specialmente per due fatti: il primo gol in rossonero di Luka Modric e gli errori di arbitro e Var. Durante la gara, infatti, il Milan ha protestato molto per tanti episodi e in particolare sul rigore prima dato e poi tolto ai danni di Nkunku. L'attaccante rossonero, appena entrato, è stato steso da Lucumi: ci sarebbero stati tutti gli estremi per il rigore e rosso al difensore del Bologna, ma il Var ha deciso di revocare la massima punizione data dal campo.

Milan, Ravezzani su Fabbri

—  

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', parla proprio delle decisioni dell'arbitro Fabbri posto al Var durante la partita. Questo il parere del giornalista: "Mi incuriosisce di Fabbri il processo mentale col Milan".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan: segnali molto positivi. E ancora non è al meglio >>>

Ravezzani ricostruire la decisione sul rigore negato a Nkunku e non solo: "Silente su possibile espulsione Bologna (fallo su Rabiot). Silente per 2 rigori (Gimenez e Pulisic) con trattenute". Il giornalista conclude: "Silente su terzo rigore clamoroso e interviene solo per togliere il quarto con immagini non chiare. Boh".

Leggi anche
Rabiot festeggia la prima con i rossoneri: “Bellissima settimana, forza Milan!”
Nkunku, arrivato l’esordio in rossonero: il post sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA