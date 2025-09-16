Milan-Bologna, l’AIA boccia Marcenaro e Fabbri: stop in vista

Ai vertici arbitrali non è piaciuta la prova dell'arbitro Matteo Marcenaro e del varista Michael Fabbri in Milan-Bologna: il provvedimento

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola è tornata su quanto successo domenica sera a 'San Siro', in occasione di Milan-Bologna, partita in cui l'arbitro Matteo Marcenaro della Sezione A.I.A. di Genova (in campo) e il suo collega Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna (al V.A.R.) hanno compiuto un pasticcio, comunicativo e decisionale, che ha penalizzato i rossoneri di Massimiliano Allegri.