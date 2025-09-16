Milan-Bologna, l’AIA boccia Marcenaro e Fabbri: stop in vista

A quel punto, dopo 'on field review', Marcenaro revoca il penalty al Milan. Il problema è che, nel contatto immediatamente precedente, quello Lucumí-Nkunku, c'è un fallo evidente che giustificherebbe la concessione del tiro dagli undici metri, con tanto di cartellino rosso per il difensore colombiano del Bologna per chiara occasione da gol. Invece, nulla. Anzi, per le proteste, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è stato anche espulso.
Ecco quali dovrebbero essere i provvedimenti—
Per la 'rosea', ai vertici dell'A.I.A. non è piaciuto il cortocircuito tra Marcenaro e Fabbri e, a quanto pare, avrebbero deciso di fermare entrambi. Fabbri starà lontano dalla Sala V.A.R. di Lissone (MB) per almeno un paio di giornate, con probabile ritorno in campo per arbitrare ripartendo dalla Serie B. Marcenaro, invece, dovrebbe essere fermato per un turno.
