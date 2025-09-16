Milan, sospiro di sollievo per Maignan e Pavlovic: nessuna lesione

Pianeta Milan
Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari per Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, usciti per infortunio durante Milan-Bologna
Domenica sera, durante Milan-Bologna, i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno perso due giocatori per infortunio. Fuori nell'intervallo Strahinja Pavlovic, sostituito da Koni De Winter e, successivamente, al 56', fuori anche Mike Maignan, rimpiazzato tra i pali da Pietro Terracciano.

Milan, niente lesione muscolare per Maignan e Pavlovic

Il difensore centrale serbo, classe 2001, ha accusato un risentimento al flessore sinistro mentre per il portiere francese, classe 1995, si è trattato di un risentimento al polpaccio destro. Dopo aver tribolato qualche ora e temuto il peggio, soprattutto per Maignan, uscito in stampelle da 'San Siro', il Milan ha potuto tirare un meritato sospiro di sollievo.

Maignan e Pavlovic, infatti, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ieri si sono sottoposti agli esami strumentali di rito, i quali, fortunatamente, non hanno evidenziato lesioni muscolari per entrambi. I due giocatori saranno monitorati giorno dopo giorno. Da capire, ora, quando potranno tornare ad allenarsi e a mettersi a disposizione di Allegri.

Il portiere si fermò per cinque mesi in passato

Per Maignana, la prudenza non sarà mai troppa. Tra il 2022 e il 2023, per un problema al polpaccio, si è fermato per poco meno di 160 giorni. Anche l'anno passato, a metà settembre, Maignan si fece male (Milan-Liverpool 1-3) e regalò l'esordio a Lorenzo Torriani. In quella circostanza, il portiere è tornato alla partita successiva. Stavolta, si vedrà.

Altrimenti, in Udinese-Milan, spazio a Pietro Terracciano. Anche per Pavlovic difficile quantificare il recupero, ma sembra si vada verso il forfait per la trasferta in Friuli, con De Winter pronto a giocare.

