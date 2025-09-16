Milan, sospiro di sollievo per Maignan e Pavlovic: nessuna lesione

Maignan e Pavlovic, infatti, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ieri si sono sottoposti agli esami strumentali di rito, i quali, fortunatamente, n on hanno evidenziato lesioni muscolari per entrambi. I due giocatori saranno monitorati giorno dopo giorno. Da capire, ora, quando potranno tornare ad allenarsi e a mettersi a disposizione di Allegri.

Il portiere si fermò per cinque mesi in passato

Per Maignana, la prudenza non sarà mai troppa. Tra il 2022 e il 2023, per un problema al polpaccio, si è fermato per poco meno di 160 giorni. Anche l'anno passato, a metà settembre, Maignan si fece male (Milan-Liverpool 1-3) e regalò l'esordio a Lorenzo Torriani. In quella circostanza, il portiere è tornato alla partita successiva. Stavolta, si vedrà.