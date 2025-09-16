Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “C’era rigore: stop a Fabbri e Marcenaro”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 16 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 16 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Champions League e, più nello specifico, dell'esordio stagionale della Juventus di Igor Tudor nella competizione. Alle ore 21:00, all'Allianz Stadium, arriverà il Borussia Dortmund e capitan Manuel Locatelli suona la carica: 'La Juve non ha più paura'.

Si parla, poi, del Torino, reduce dal bel successo in campionato in casa della Roma con una prodezza del 'Cholito', Giovanni Simeone. L'argentino, verosimilmente, farà coppia con Duván Zapata nell'undici base della formazione granata. Fermati, intanto Matteo Marcenaro (arbitro) e Michael Fabbri (V.A.R.) di Milan-Bologna di domenica sera: era rigore su Christopher Nkunku.

Chiosa con l'Inter e con un calciomercato estivo che fa discutere: 85 milioni di euro di acquisti in panchina, nessuno è titolare nella squadra di Cristian Chivu. "Altro che rinforzi", sentenzia il quotidiano torinese.

 

