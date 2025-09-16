Prima pagina Tuttosport: “C’era rigore: stop a Fabbri e Marcenaro”

Si parla, poi, del Torino, reduce dal bel successo in campionato in casa della Roma con una prodezza del 'Cholito', Giovanni Simeone. L'argentino, verosimilmente, farà coppia con Duván Zapata nell'undici base della formazione granata. Fermati, intanto Matteo Marcenaro (arbitro) e Michael Fabbri (V.A.R.) di Milan-Bologna di domenica sera: era rigore su Christopher Nkunku.
Chiosa con l'Inter e con un calciomercato estivo che fa discutere: 85 milioni di euro di acquisti in panchina, nessuno è titolare nella squadra di Cristian Chivu. "Altro che rinforzi", sentenzia il quotidiano torinese.
