Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, un altro Yildiz”

Altre tre squadre italiane, poi, saranno impegnate in Champions in settimana. Domani, alle ore 21:00, spazio ad Ajax-Inter (bocciato Yann Sommer, tra i pali della porta nerazzurra andrà Josep Martínez) e PSG-Atalanta (niente da fare per Ademola Lookman, non sarà convocato dal tecnico Ivan Jurić).
Giovedì, invece, sempre alle ore 21:00, sarà la volta di Manchester City-Napoli, con gli azzurri di Antonio Conte che, oltre a ripresentare l'ex idolo di casa Kevin De Bruyne, potranno contare sulla vena realizzativa di un 'caldo' Rasmus Højlund. Quindi, i temi del campionato.
C'è lesione muscolare, anche se di basso grado, per Paulo Dybala. La 'Joya' salterà il derby Lazio-Roma della prossima settimana. A Como, non basta la magia di un altro argentino, Nico Paz: contro il Genoa, in casa, è soltanto 1-1 in uno dei due posticipi del lunedì della 3^ giornata della Serie A 2025-2026.
