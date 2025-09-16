Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, un altro Yildiz”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 16 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 16 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Borussia Dortmund, partita della 1^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, in programma questa sera alle ore 21:00 all'Allianz Stadium. Servirà il miglior Kenan Yıldız per venire a capo dell'ostica formazione tedesca.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 16 settembre 2025

Altre tre squadre italiane, poi, saranno impegnate in Champions in settimana. Domani, alle ore 21:00, spazio ad Ajax-Inter (bocciato Yann Sommer, tra i pali della porta nerazzurra andrà Josep Martínez) e PSG-Atalanta (niente da fare per Ademola Lookman, non sarà convocato dal tecnico Ivan Jurić).

Giovedì, invece, sempre alle ore 21:00, sarà la volta di Manchester City-Napoli, con gli azzurri di Antonio Conte che, oltre a ripresentare l'ex idolo di casa Kevin De Bruyne, potranno contare sulla vena realizzativa di un 'caldo' Rasmus Højlund. Quindi, i temi del campionato.

C'è lesione muscolare, anche se di basso grado, per Paulo Dybala. La 'Joya' salterà il derby Lazio-Roma della prossima settimana. A Como, non basta la magia di un altro argentino, Nico Paz: contro il Genoa, in casa, è soltanto 1-1 in uno dei due posticipi del lunedì della 3^ giornata della Serie A 2025-2026.

