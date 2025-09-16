Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dieta da superman, l’elisir di Modric”

La prima italiana a scendere in campo, questa sera alle ore 21:00 , sarà la Juve, che riceverà i tedeschi del Borussia Dortmund . Il tecnico bianconero, Igor Tudor , pensa ad uno schieramento con un trequartista ( Kenan Yıldız ) e due punte (probabilmente Jonathan David e Loïs Openda ).

Domani, mercoledì 17 settembre, sarà poi la volta di Ajax-Inter e PSG-Atalanta; infine, giovedì 18 settembre, spazio a Manchester City-Napoli. Anche queste tre gare inizieranno alle ore 21:00. Il Milan, quest'anno, è fuori dalle coppe, ma ha in Luka Modrić il suo supereroe. Il segreto della sua longevità? La dieta!