Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dieta da superman, l’elisir di Modric”

La prima italiana a scendere in campo, questa sera alle ore 21:00, sarà la Juve, che riceverà i tedeschi del Borussia Dortmund. Il tecnico bianconero, Igor Tudor, pensa ad uno schieramento con un trequartista (Kenan Yıldız) e due punte (probabilmente Jonathan David e Loïs Openda).
Domani, mercoledì 17 settembre, sarà poi la volta di Ajax-Inter e PSG-Atalanta; infine, giovedì 18 settembre, spazio a Manchester City-Napoli. Anche queste tre gare inizieranno alle ore 21:00. Il Milan, quest'anno, è fuori dalle coppe, ma ha in Luka Modrić il suo supereroe. Il segreto della sua longevità? La dieta!
