EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Dieta da superman, l'elisir di Modric'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 16 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 16 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina al ritorno della Champions League. Riparte nel pomeriggio, infatti, alle ore 18:45, la massima competizione continentale per club di calcio. Sono 4 le italiane a prendervi parte: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 16 settembre 2025

La prima italiana a scendere in campo, questa sera alle ore 21:00, sarà la Juve, che riceverà i tedeschi del Borussia Dortmund. Il tecnico bianconero, Igor Tudor, pensa ad uno schieramento con un trequartista (Kenan Yıldız) e due punte (probabilmente Jonathan David e Loïs Openda).

Domani, mercoledì 17 settembre, sarà poi la volta di Ajax-Inter e PSG-Atalanta; infine, giovedì 18 settembre, spazio a Manchester City-Napoli. Anche queste tre gare inizieranno alle ore 21:00. Il Milan, quest'anno, è fuori dalle coppe, ma ha in Luka Modrić il suo supereroe. Il segreto della sua longevità? La dieta!

