Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Bologna: Modric incanta San Siro e condanna i rossoblù

RASSEGNA STAMPA

Milan-Bologna: Modric incanta San Siro e condanna i rossoblù

Milan-Bologna: Modric incanta San Siro e condanna i rossoblù - immagine 1
I rossoneri vincono la prima partita casalinga della stagione 25-26. Un Milan-Bologna alquanto indimenticabile: nel segno di Luka Modric
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan vince la sua prima partita casalinga della stagione 25-26. Nella cornice suggestiva della 'Scala del Calcio', infatti, è andato in scena Milan-Bologna, partita vinta dai rossoneri per 1-0 grazie ad un gol di Luka Modric. Ed è proprio grazie a lui che la serata si può considerare indimenticabile. Perché? Contro il Bologna è arrivato il primo gol con la maglia rossonera, squadra che ha sempre tifato fin da bambino, portando successivamente a casa anche il titolo di MVP della serata. Questo è un successo che dà continuità al lavoro di Max Allegri, iniziato con la vittoria contro il Bari in Coppa Italia.

Modric show in Milan-Bologna: i rossoneri vincono nel segno della continuità

—  

Proprio su Max Allegri e Luka Modric, ha speso alcune parole Alberto Polverosi, giornalista de 'Il Corriere dello Sport' che, in un'editoriale nell'edizione odierna, ha scritto: "Quello che voleva Allegri: i tre punti. Quello che sognava San Siro: il primo gol di Luka Modric". Alla fine dei 90 minuti, tutti ne sono usciti vincitori: la squadra, Allegri e tutti i tifosi rossoneri.

LEGGI ANCHE

Come detto da Polverosi, "il primo tempo si è sviluppato su due livelli... all'inizio Milan e Bologna hanno attaccato, creato, sbagliato... poi molta tattica". I rossoneri, infatti, son partiti subito col turbo, Gimenez ed Estupinan sono stati molto vicini al vantaggio. Idem per quanto riguarda il Bologna, con Lykogiannis che si è reso molto pericoloso in più momenti.

La vera e propria svolta però, è arrivata nel secondo tempo. Dopo essersi 'un po' spenti', i ragazzi di Allegri, nella ripresa, sono tornati quelli dei primi 20 minuti giocati: hanno attaccato e creato tantissimo, grazie anche agli ingressi di Ricci, Pulisic e Nkunku. Nel dominio rossonero, però, ha brillato Luka Modric fornendo una prestazione sublime: "Ha dato via all'azione del gol, ha lanciato Loftus-Cheek ed è salito lemme lemme, quasi di soppiatto... Saelemaekers lo ha aspettato e Modric ha piazzato il destro. Se ha davvero quarant'anni, cloniamolo" ha detto Polverosi. Una delle note negative della partita, oltre ai numerosi 'legni' colpiti, sono stati gli infortuni di Maignan e Pavlovic, con il primo che, quasi sicuramente, non sarà disponibile per la trasferta di Udine.

LEGGI ANCHE: Milan, Maignan infortunato. I tifosi in coro: "Lanciate Torriani". Ecco i pro>>>

Il Milan è un vero e proprio cantiere aperto, sempre in costruzione ed evoluzione, ma le prime partite la dicono già lunga: la mano di Allegri si vede benissimo e, con Modric come valore aggiunto (che ha dimostrato ancora una volta che l'età è soltanto un numero), la squadra potrà divertirsi davvero.

 

Leggi anche
Milan, Ordine pazzo di Modric: “Talento straordinario”. Su difesa e arbitro …
Milan, Ravelli: “Modric leader, Rabiot ovunque. Giménez in crisi mistica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA