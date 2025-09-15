Milan-Bologna: Modric incanta San Siro e condanna i rossoblù

La vera e propria svolta però, è arrivata nel secondo tempo. Dopo essersi 'un po' spenti', i ragazzi di Allegri, nella ripresa, sono tornati quelli dei primi 20 minuti giocati: hanno attaccato e creato tantissimo, grazie anche agli ingressi di Ricci, Pulisic e Nkunku. Nel dominio rossonero, però, ha brillato Luka Modric fornendo una prestazione sublime: "Ha dato via all'azione del gol, ha lanciato Loftus-Cheek ed è salito lemme lemme, quasi di soppiatto... Saelemaekers lo ha aspettato e Modric ha piazzato il destro. Se ha davvero quarant'anni, cloniamolo" ha detto Polverosi. Una delle note negative della partita, oltre ai numerosi 'legni' colpiti, sono stati gli infortuni di Maignan e Pavlovic, con il primo che, quasi sicuramente, non sarà disponibile per la trasferta di Udine.