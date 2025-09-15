Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Ravelli: “Modric leader, Rabiot ovunque. Giménez in crisi mistica”

MILAN-BOLOGNA

Milan, Ravelli: “Modric leader, Rabiot ovunque. Giménez in crisi mistica”

Milan, Ravelli: 'Modric leader, Rabiot ovunque. Giménez in crisi mistica'
Arianna Ravelli, su 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di Milan-Bologna, partita vinta dal Diavolo per 1-0 con gol di Luka Modric
Daniele Triolo Redattore 

La giornalista Arianna Ravelli, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha commentato Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 risolta, al 61', da un bel gol di Luka Modric - il suo primo in maglia rossonera - sul pregevole assist di Alexis Saelemaekers dalla destra.

Il Milan, per la Ravelli, "dopo il passo falso iniziale contro la Cremonese, continua la sua marcia e si prende una (piccola) rivincita sulla squadra che gli aveva strappato la Coppa Italia". Con la giacca di Massimiliano Allegri che "ha ricominciato a roteare". "E se prendere un rosso non è mai una bella cosa, è il segno che le vecchie abitudini sono dure a morire. Quasi quanto le vittorie di corto muso", ha poi aggiunto nel suo commento alla partita.

LEGGI ANCHE

Milan-Bologna 1-0, la Ravelli l'ha vista così: Modric e Rabiot sugli scudi

—  

Ma vincere di corto muso non significa farlo per mera casualità. Il Milan, secondo la giornalista, ha giocato bene i primi 20', poi, dopo lunghi tratti della gara in cui la manovra è sembrata "un po’ contratta e abbastanza noiosa", la partita ha cambiato volto dopo il gol di Modric. Da lì, tante occasioni, ben 4 pali e un successo meritato. "La qualità non è mai una brutta idea", ha evidenziato la Ravelli.

La quale, poi, ha sottolineato: "Se qualcuno aveva ancora dei dubbi di quanto potessero dare Modric (ma aggiungiamo pure Adrien Rabiot) dopo ieri sera lo avrà cacciato". Anche perché Modric, nonostante i 40 anni, è già "leader assoluto" del Milan e di 'San Siro'. Ma nella serata in cui il 40enne croato ha timbrato una rete da 3 punti, non può passare di certo inosservato l'esordio in maglia rossonera di Monsieur Adrien Rabiot.

Bene anche Ricci e Nkunku, arrivati nell'ultimo mercato. Ma Santi ...

—  

"Rabiot ha avuto un impatto ottimo - la precisazione della Ravelli -: uomo ovunque, primo a pressare, tanta voglia, in grado di alternarsi con Ruben Loftus-Cheek come secondo attaccante e di variare quindi il gioco disorientando gli avversari. Non male come debutto". In un match in cui il Diavolo, a gara in corso, ha potuto anche beneficiare dell'ottimo apporto di Samuele Ricci e Christopher Nkunku, risorse generate dall'ultimo calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE: Maignan out, Milan sii coraggioso: è il momento di lanciare Torriani

La nota negativa di Milan-Bologna? Per la Ravelli, Santiago Giménez. "Appare proprio in crisi mistica", ha chiosato. "Il palo che colpisce è un clamoroso gol sbagliato. Il messicano non riesce a sbloccarsi e la prossima missione di Allegri sarà recuperare il suo attaccante".

Leggi anche
Milan, caso Nkunku: l’AIA boccia Fabbri: in arrivo uno stop
Milan, infinito il ‘Maestro’ Modric: “Ma non ricordate sempre la mia età”

© RIPRODUZIONE RISERVATA