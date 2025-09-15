Milan, infinito il ‘Maestro’ Modric: “Ma non ricordate sempre la mia età”

A 40 anni e 5 giorni Modric, dati alla mano, è diventato il centrocampista più anziano a segnare un gol nella storia della Serie A , superando il record stabilito da Nils Liedholm , sempre in maglia rossonera, a 38 anni e 169 giorni il 26 marzo 1961 , nel derby contro l’ Inter . Si tratta, più in generale, del 6° giocatore 40enne a segnare nel campionato italiano . L'ultimo era stato un altro milanista, Zlatan Ibrahimovic .

Ma il Milan-Bologna del 'Maestro' Modric è stato totale: in cima alle classifiche anche dei contrasti vinti, 4, per palle intercettate (2) e recuperate (addirittura 9). Il più colpito dagli avversari: 3 falli subiti. A fine partita, tra il serio e il faceto, il Pallone d'Oro 2018 ha dichiarato: «Spero che non mi ricordiate dell’età la prossima volta … Scherzo. L’assist di Alexis Saelemaekers è stato molto bello. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci di più e con il ritorno di alcuni giocatori». Con lo scopo di vincere un trofeo: d'altronde, è questo il motivo per cui Modric ha sposato la causa rossonera.