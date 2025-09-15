Milan, infinito il ‘Maestro’ Modric: “Ma non ricordate sempre la mia età”

Pianeta Milan
Luka Modric ha deciso Milan-Bologna con un preciso destro al 61': primo gol in maglia rossonera per il 40enne centrocampista croato
Non c'è che dire, è stata proprio la settimana di Luka Modric: si era aperta con i festeggiamenti per i 40 anni e la duplice vittoria con la Croazia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, era proseguita con torte varie, in Nazionale e a Milanello e si è conclusa con il gol-vittoria in Milan-Bologna.

Milan-Bologna, prestazione sontuosa di Modric!

Un regalo, scartato proprio sotto la Curva Sud, che gli ha provocato una grande gioia. Si è trattato del primo gol di Modric con il 'suo' Milan, quella squadra per cui tifava sin da piccolo. Modric ha commentato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, a Milano e nel Milan si trova già a suo agio. "Si muove sul campo come fosse in salotto: c’è la stessa disinvoltura in un lancio da quaranta metri o in un calcio d’angolo. E tutto è da applausi", il commento della 'rosea'.

A 40 anni e 5 giorni Modric, dati alla mano, è diventato il centrocampista più anziano a segnare un gol nella storia della Serie A, superando il record stabilito da Nils Liedholm, sempre in maglia rossonera, a 38 anni e 169 giorni il 26 marzo 1961, nel derby contro l’Inter. Si tratta, più in generale, del 6° giocatore 40enne a segnare nel campionato italiano. L'ultimo era stato un altro milanista, Zlatan Ibrahimovic.

"Partita dopo partita faremo sempre meglio"

Ma il Milan-Bologna del 'Maestro' Modric è stato totale: in cima alle classifiche anche dei contrasti vinti, 4, per palle intercettate (2) e recuperate (addirittura 9). Il più colpito dagli avversari: 3 falli subiti. A fine partita, tra il serio e il faceto, il Pallone d'Oro 2018 ha dichiarato: «Spero che non mi ricordiate dell’età la prossima volta … Scherzo. L’assist di Alexis Saelemaekers è stato molto bello. Abbiamo lottato da squadra, partita dopo partita faremo sempre meglio conoscendoci di più e con il ritorno di alcuni giocatori». Con lo scopo di vincere un trofeo: d'altronde, è questo il motivo per cui Modric ha sposato la causa rossonera.

