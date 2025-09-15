Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Moviola Milan-Bologna, il VAR sbaglia su Nkunku: “Era rigore e rosso”

MILAN-BOLOGNA

Moviola Milan-Bologna, il VAR sbaglia su Nkunku: “Era rigore e rosso”

Milan-Bologna, la moviola: pasticcio del VAR nel finale. Ecco l'accaduto
Il Milan ha battuto il Bologna per 1-0 a 'San Siro' ma nel finale c'è stato un episodio avverso ai rossoneri: la moviola della Gazzetta
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 1-0 il Bologna di Vincenzo Italiano in occasione del posticipo domenicale della 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Decisivo, ai fini dei 3 punti per i rossoneri, il gol di Luka Modrić al 61'.

Milan-Bologna 1-0, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

—  

Non sono mancati, però, in questo Milan-Bologna episodi controversi che 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato nel suo consueto approfondimento sulla moviola. Innanzitutto, per chiarire subito un punto, voto 4 all'arbitro del match, il signor Matteo Marcenaro della Sezione A.I.A. di Genova.

LEGGI ANCHE

Motivazione? "Insufficienza grave per il rigore tolto a Christopher Nkunku - ha scritto la 'rosea' -: lui non vede (e, ancora peggio, al V.A.R. c'è Michael Fabbri che non valuta) la spinta precedente di Jhon Lucumí". Un episodio da moviola che non è risultato determinante in Milan-Bologna, ma che si configura certamente come errore grave.

4 a Marcenaro, ma che errore di Fabbri al V.A.R. su Nkunku

—  

Cos'altro è successo, poi, nel match di 'San Siro'? "In avvio - ha proseguito il quotidiano sportivo nazionale - protesta di Adrien Rabiot, lanciato a rete da Youssouf Fofana, dopo un duello con Nadir Zortea: Marcenaro fischia fallo in attacco per una cintura alta del francese, la trattenuta è reciproca. Al 14’, annullato un gol a Nicolò Cambiaghi per fuorigioco dello stesso attaccante del Bologna". E ancora: "Al 52', Santiago Giménez lamenta una trattenuta in area da parte di Charalampos Lykogiannīs: solo braccio appoggiato sulla schiena".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Maignan non rinnova? Il futuro parla italiano >>>

Infine, come chiosa della moviola di Milan-Bologna, la 'rosea' è tornata a parlare del 'casus belli' del match. "All'85' pasticcio fra arbitro e V.A.R.: il primo fischia il rigore per fallo di Remo Freuler su Nkunku e poi viene chiamato al monitor da Fabbri e lo toglie, senza analizzare la precedente netta spinta di Lucumí (più contatto basso) sul francese: rigore e rosso". Insomma, una decisione che, pur senza influire sul risultato, ha penalizzato la squadra di Allegri.

Leggi anche
Condò: “Il Milan benedice l’idea Modric. Allegri, 3 punti fondamentali per 3...
Milan-Bologna, decide l’eterno Modric. Espulso Allegri per proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA