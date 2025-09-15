Milan-Bologna, la moviola: pasticcio del VAR nel finale. Ecco l'accaduto

Motivazione? "Insufficienza grave per il rigore tolto a Christopher Nkunku - ha scritto la 'rosea' -: lui non vede (e, ancora peggio, al V.A.R. c'è Michael Fabbri che non valuta) la spinta precedente di Jhon Lucumí". Un episodio da moviola che non è risultato determinante in Milan-Bologna, ma che si configura certamente come errore grave.

4 a Marcenaro, ma che errore di Fabbri al V.A.R. su Nkunku — Cos'altro è successo, poi, nel match di 'San Siro'? "In avvio - ha proseguito il quotidiano sportivo nazionale - protesta di Adrien Rabiot, lanciato a rete da Youssouf Fofana, dopo un duello con Nadir Zortea: Marcenaro fischia fallo in attacco per una cintura alta del francese, la trattenuta è reciproca. Al 14’, annullato un gol a Nicolò Cambiaghi per fuorigioco dello stesso attaccante del Bologna". E ancora: "Al 52', Santiago Giménez lamenta una trattenuta in area da parte di Charalampos Lykogiannīs: solo braccio appoggiato sulla schiena".

Infine, come chiosa della moviola di Milan-Bologna, la 'rosea' è tornata a parlare del 'casus belli' del match. "All'85' pasticcio fra arbitro e V.A.R.: il primo fischia il rigore per fallo di Remo Freuler su Nkunku e poi viene chiamato al monitor da Fabbri e lo toglie, senza analizzare la precedente netta spinta di Lucumí (più contatto basso) sul francese: rigore e rosso". Insomma, una decisione che, pur senza influire sul risultato, ha penalizzato la squadra di Allegri.