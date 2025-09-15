Pianeta Milan
MILAN-BOLOGNA

Condò: “Il Milan benedice l’idea Modric. Allegri, 3 punti fondamentali per 3 motivi”

Milan-Bologna, Condò: 'Modric, direttore d'orchestra e bomber'
Il giornalista sportivo Paolo Condò, sul 'Corriere della Sera', ha commentato Milan-Bologna 1-0, sfida decisa da un gol di Luka Modric
"Il Milan benedice l’idea di ingaggiare Luka Modric. Che oltre a dirigere l’orchestra mettendo ordine fra i vari assaltatori s’incarica di segnare il gol che abbatte il Bologna". Così il prestigioso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, esordisce nella sua analisi sul successo, 1-0, del Diavolo a 'San Siro' contro i rossoblu di Vincenzo Italiano.

Milan-Bologna 1-0, l'opinione di Condò sul 'CorSera'

"Massimiliano Allegri sale così a quota 6 e i tre punti sono fondamentali per tre motivi", ha proseguito Condò nella sua disamina post Milan-Bologna. "È rimasto in scia delle battistrada, ha sorpassato l’Inter accentuandone il nervosismo — mors tua vita mea — e ora guarda più leggero il calendario in arrivo". La strada, infatti, per il Diavolo ora si complicherà e la situazione infortunati (ieri Mike Maignan e Strahinja Pavlović) non fa dormire sonni propriamente tranquilli ai rossoneri.

"Da qui alla sosta il Milan andrà a trovare la robustissima Udinese, accoglierà il Napoli e infine visiterà la Juventus", ha chiosato Condò sul momento della squadra di Allegri. "C’è ancora molto da mettere a punto. Basti pensare che Rafael Leão non ha ancora visto il campo, che Christopher Nkunku ha cominciato a togliersi di dosso la polvere (ma che idea si sarà fatto del V.A.R. Italiano?) e che Santiago Giménez vaga ancora nel territorio nebbioso in cui sfortunati e sciagurati si mescolano".

"Giménez nel territorio dopo sfortunati e sciagurati si mescolano"

Ieri, per il 'Bebote', un palo clamoroso e un paio di gol divorati malamente. Peccato, anche perché ha disputato una partita tutto sommato positiva, di sacrificio, di grande aiuto per la squadra. Così come testimoniato dalle interviste post-partita dello stesso Allegri e del compagno di squadra Matteo Gabbia.

