Milan-Bologna, Condò: 'Modric, direttore d'orchestra e bomber'

Milan-Bologna 1-0, l'opinione di Condò sul 'CorSera'

"Massimiliano Allegri sale così a quota 6 e i tre punti sono fondamentali per tre motivi", ha proseguito Condò nella sua disamina post Milan-Bologna. "È rimasto in scia delle battistrada, ha sorpassato l’Inter accentuandone il nervosismo — mors tua vita mea — e ora guarda più leggero il calendario in arrivo". La strada, infatti, per il Diavolo ora si complicherà e la situazione infortunati (ieri Mike Maignan e Strahinja Pavlović) non fa dormire sonni propriamente tranquilli ai rossoneri.