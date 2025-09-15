Milan-Bologna, Condò: 'Modric, direttore d'orchestra e bomber'

"Da qui alla sosta il Milan andrà a trovare la robustissima Udinese, accoglierà il Napoli e infine visiterà la Juventus", ha chiosato Condò sul momento della squadra di Allegri. "C’è ancora molto da mettere a punto. Basti pensare che Rafael Leão non ha ancora visto il campo, che Christopher Nkunku ha cominciato a togliersi di dosso la polvere (ma che idea si sarà fatto del V.A.R. Italiano?) e che Santiago Giménez vaga ancora nel territorio nebbioso in cui sfortunati e sciagurati si mescolano".
Ieri, per il 'Bebote', un palo clamoroso e un paio di gol divorati malamente. Peccato, anche perché ha disputato una partita tutto sommato positiva, di sacrificio, di grande aiuto per la squadra. Così come testimoniato dalle interviste post-partita dello stesso Allegri e del compagno di squadra Matteo Gabbia.
