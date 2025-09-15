Milan-Bologna, decide l’eterno Modric. Espulso Allegri per proteste

Milan-Bologna 1-0, il gol di Modric e il marchio di Allegri — Se Modric è stato il leader del Milan in campo contro il Bologna, è innegabile come il suo condottiero in panchina, mister Allegri, abbia già plasmato una squadra a sua immagine e somiglianza. Il Diavolo, per il 'CorSera', "ora è solido, compatto equilibrato. Zero rischi e tre punti contro un Bologna deludente". Quella stessa squadra che, nel maggio scorso, aveva inferto ai rossoneri una dura lezione in finale di Coppa Italia.

La forza del Milan di Allegri? In mediana, ma non è un mistero. Ottimo il debutto di Adrien Rabiot che, per il quotidiano generalista, "ha governato il reparto portando idee e fisicità, insieme al campione croato". Segnale positivo, poi, il fatto che il Milan non abbia incassato gol per la seconda partita consecutiva. Un 'must', la difesa blindata, per le squadre di Allegri.

Note negative, l'infortunio di Maignan e la serata di Giménez — Le note negative, però, per il 'Corriere della Sera' non sono mancate neanche in Milan-Bologna. Nello specifico, l'ennesimo infortunio al polpaccio per Mike Maignan e la notte horror di Santiago Giménez. Quest'ultimo è stato sfortunato nella ripresa, in cui ha colto un palo, ma è anche vero che si è divorato due gol clamorosi ed è uscito dal campo coperto dai fischi.

Nel finale di gara, dopo il calcio di rigore concesso per un fallo netto su Christopher Nkunku, poi quasi inspiegabilmente revocato dopo 'on field review' al V.A.R., Allegri ha rimediato un'espulsione ed è uscito furioso, togliendosi la giacca, praticamente scortato. Ma può essere ben contento del suo Milan, di Modric, e delle tante cose positive viste nella domenica meneghina.