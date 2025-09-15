Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Milan, Modric accende le luci a San Siro”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio risalto al colpo del Torino di Marco Baroni, capace di imporsi in trasferta contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Gara decisa da un gran gol del 'Cholito', Giovanni Simeone, poco prima di metà ripresa.

In alto, sotto la testata, si parla della Juventus di Igor Tudor, capolista del campionato di Serie A insieme al Napoli, e, in particolare, del suo baby gioiello, il trequartista montenegrino Vasilije Adžić, classe 2006, che ha risolto il big match di sabato contro l'Inter con il gol del 4-3 nel recupero.

A proposito di Inter, la sconfitta dell'Allianz Stadium ha generato confronti ad alta tensione in casa nerazzurra. Ne farà le spese Yann Sommer, che perderà il posto da titolare tra i pali in favore di Josep Martínez. Chiosa con il Milan di Massimiliano Allegri, che batte 1-0 il Bologna a 'San Siro' grazie ad un gol di Luka Modrić. Tre punti, ma Mike Maignan va k.o. per un infortunio al polpaccio.

