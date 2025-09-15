Prima pagina Tuttosport: “Milan, Modric accende le luci a San Siro”

In alto, sotto la testata, si parla della Juventus di Igor Tudor, capolista del campionato di Serie A insieme al Napoli, e, in particolare, del suo baby gioiello, il trequartista montenegrino Vasilije Adžić, classe 2006, che ha risolto il big match di sabato contro l'Inter con il gol del 4-3 nel recupero.
A proposito di Inter, la sconfitta dell'Allianz Stadium ha generato confronti ad alta tensione in casa nerazzurra. Ne farà le spese Yann Sommer, che perderà il posto da titolare tra i pali in favore di Josep Martínez. Chiosa con il Milan di Massimiliano Allegri, che batte 1-0 il Bologna a 'San Siro' grazie ad un gol di Luka Modrić. Tre punti, ma Mike Maignan va k.o. per un infortunio al polpaccio.
