Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mago Modric: festa Milan a San Siro”

In alto, sotto la testata, spazio a Roma-Torino e all'impresa della squadra di Marco Baroni che, allo stadio 'Olimpico', si impone 0-1 grazie a un super gol di Giovanni Simeone. Analisi, quindi, del momento di varie compagini del campionato. Il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica, tra quanto si vede sul campo e scelte di mercato, per esempio, è uno spettacolo.
Sogna lo Scudetto, invece, la Juventus di Igor Tudor, partita con 3 vittorie nelle prime 3 giornate di campionato: il tecnico croato non pone limiti a quanto potrà raggiungere la 'Vecchia Signora' in questa stagione. L'Inter di Cristian Chivu, invece, affronta già un momento difficile: in Champions League pagherà Yann Sommer. Si va verso la titolarità per il secondo portiere, Josep Martínez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA