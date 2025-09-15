Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mago Modric: festa Milan a San Siro”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Mago Modric: festa Milan a San Siro'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo, 1-0, del Milan a 'San Siro' contro il Bologna nel posticipo domenicale della 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Decide un gol di Luka Modrić. Rigore negato nel finale dal V.A.R. a Christopher Nkunku e Massimiliano Allegri, furioso, rimedia un'espulsione.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 15 settembre 2025

In alto, sotto la testata, spazio a Roma-Torino e all'impresa della squadra di Marco Baroni che, allo stadio 'Olimpico', si impone 0-1 grazie a un super gol di Giovanni Simeone. Analisi, quindi, del momento di varie compagini del campionato. Il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica, tra quanto si vede sul campo e scelte di mercato, per esempio, è uno spettacolo.

Sogna lo Scudetto, invece, la Juventus di Igor Tudor, partita con 3 vittorie nelle prime 3 giornate di campionato: il tecnico croato non pone limiti a quanto potrà raggiungere la 'Vecchia Signora' in questa stagione. L'Inter di Cristian Chivu, invece, affronta già un momento difficile: in Champions League pagherà Yann Sommer. Si va verso la titolarità per il secondo portiere, Josep Martínez.

