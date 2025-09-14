Rabiot, il litigio con Ibrahimovic e il quasi trasferimento al Milan

Rabiot e Ibrahimovic hanno condiviso lo spogliatoio per quattro stagioni in Francia al PSG. 'La Gazzetta dello Sport' racconta i retroscena del centrocampista del Milan

Come ricorda Gazzetta.it, Rabiot e Ibrahimovic hanno condiviso lo spogliatoio per quattro stagioni ai tempi del PSG. La rosea racconta del loro litigio durante una tournée negli Stati Uniti: "In un’amichevole Zlatan se la prese con me per un movimento che riteneva sbagliato. Aveva il pallone, lo perse e io presi un giallo nel tentativo di recuperarlo. Mi arrabbiai e, sbagliando, lo insultai", questo il ricordo di Rabiot raccontato qualche tempo fa a Extra Time. "Siamo comunque rimasti in buoni rapporti", conclude Rabiot.