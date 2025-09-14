Come ricorda Gazzetta.it, Rabiot e Ibrahimovic hanno condiviso lo spogliatoio per quattro stagioni ai tempi del PSG. La rosea racconta del loro litigio durante una tournée negli Stati Uniti: "In un’amichevole Zlatan se la prese con me per un movimento che riteneva sbagliato. Aveva il pallone, lo perse e io presi un giallo nel tentativo di recuperarlo. Mi arrabbiai e, sbagliando, lo insultai", questo il ricordo di Rabiot raccontato qualche tempo fa a Extra Time. "Siamo comunque rimasti in buoni rapporti", conclude Rabiot.
Rabiot, il litigio con Ibrahimovic e il quasi trasferimento al Milan
Rabiot e Ibrahimovic hanno condiviso lo spogliatoio per quattro stagioni in Francia al PSG. 'La Gazzetta dello Sport' racconta i retroscena del centrocampista del Milan
Milan, Rabiot il litigio con Ibrahimovic
Il centrocampista francese è arrivato solo durante l'ultimo giorno di mercato al Milan, ma sarebbe potuto arrivare molto prima. Come ricorda sempre la rosea il club nell'agosto 2014 si attivò per prenderlo dal PSG, con cui aveva un solo anno di contratto. Rocco Maiorino, allora direttore sportivo, prese un aereo con Umberto Gandini, direttore organizzativo, per trattare con il PSG, ma non se ne fece nulla.
Oggi, invece, Rabiot potrebbe partire da titolare a San Siro.
