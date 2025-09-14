PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: Milan-Bologna, ci risiamo

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: Milan-Bologna, ci risiamo

Prima pagina Corriere dello Sport: Milan-Bologna, ci risiamo
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 14 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 14 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria della Juventus contro l'Inter. Gode Tudor. Napoli, 'na bellezza. Vittoria contro la Fiorentina. Milan-Bologna, ci risiamo. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: da Modric a Rabiot. Il Milan con le stelle
Milan, Ordine: “Allegri grande soddisfazione. C’è da collaudare …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA