La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 14 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 14 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria della Juventus contro l'Inter. Infinita Juve. Napoli vittorioso contro la Fiorentina. Conte da padrone a Firenze. C'è il Torino tra la Roma e la vetta. Da Modric a Rabiot. Il Milan con le stelle. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

