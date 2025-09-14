Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 14 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: da Modric a Rabiot. Il Milan con le stelle
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 14 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria della Juventus contro l'Inter. Infinita Juve. Napoli vittorioso contro la Fiorentina. Conte da padrone a Firenze. C'è il Torino tra la Roma e la vetta. Da Modric a Rabiot. Il Milan con le stelle. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
