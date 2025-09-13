Milan, Rabiot: 'Ecco dove mi ha aiutato Allegri'. E sui gol da segnare ...

"Sono molto contento di essere un giocatore del Milan, un club storico e prestigioso. Sono grato e contento di essere tornato in Italia dove ho vissuto 5 anni e mi sono trovato molto bene". Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot parla così delle sensazioni di vestire per la prima volta la maglia rossonera. L'impatto di Allegri nella sua carriera, cosa può portare in rossonero e non solo. Ecco le sue parole a 'Milan TV'.
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato in una lunga intervista a 'Milan TV'. Il rapporto con Allegri, la voglia di Milan. Ecco le sue parole
Milan prima scelta: "Vengo al Milan, un club prestigioso che ha ambizione, non vedo l'ora di giocare e fare bene. Vincere trofei anche qui sarebbe molto bello è la mia ambizione". PROSSIMA SCHEDA>>>
