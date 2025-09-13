Milan, Rabiot sul rapporto con Allegri: “Ci siamo sempre sentiti”

Avevi sofferto l’esonero di Allegri e non lo avevi nascosto. Vi eravate fatti una sorta di promessa sul tornare a lavorare insieme? “Non abbiamo mai parlato del futuro dopo l’esperienza alla Juventus, ma ci siamo sempre sentiti. Lui va spesso a Monaco e abbiamo avuto la possibilità di vederci. Io mi sono sempre trovato molto bene con lui, ci capiamo e abbiamo la stessa mentalità e ambizione. Vogliamo vincere, fare le cose per bene e io mi ritrovo molto nella sua visione. La sua presenza qua è stata molto importante per far si che io venissi qua. Ma prima viene il club, che è grandissimo. Le due cose, insieme, hanno influito sul mio arrivo qui”.