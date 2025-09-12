Se alla fine della scorsa stagione, si fosse chiesto a chiunque di indicare da chi il Milan sarebbe dovuto ripartire, probabilmente si sarebbero sentiti due nomi. Il primo è quello di Rafael Leao, al centro del progetto di Allegri (ma purtroppo fermo ai box per infortunio). Il secondo è quello di Mike Maignan, portiere e capitano rossonero. Eppure, il futuro di quest'ultimo al Milan è ancora incerto. Il francese, infatti, andrà in scadenza a giugno 2026 e la situazione per il rinnovo è bloccata, almeno attualmente. Durante la trasmissione di TMW Radio 'Maracanà', Paolo De Paola ha commentato questa circostanza delicata per la società di via Aldo Rossi.
De Paola su Maignan: "Braccio di ferro psicologico tra lui e il Milan"
Il commento di De Paola: "Non è un giocatore facilitatore di rapporti, ha una personalità forte ma non la esprime da leader. Dovesse andare via, amen. Nessuno lo discute tecnicamente, ma quando serviva un leader non si è mai fatto sentire. Se si va avanti da tempo con le trattative, forse è perché non ci sono sicurezze su di lui. Credo sia un braccio di ferro psicologico tra lui e la società, vedremo come finirà".
