Milan, Garbo: “Non mi stupirei se Rabiot giocasse già contro i rossoblù”

Si avvicina Milan-Bologna, terza giornata di Serie A. Ecco il commento di Garbo a TMW Radio sulla sfida e il possibile impiego di Rabiot
Redazione PM

Oggi in casa Milan è stato il giorno di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese si è presentato in conferenza stampa ed è uscita anche una sua intervista per DAZN. Inoltre, è l'antivigilia di un match importante e ostico: Milan-Bologna. La partita è in programma per domenica sera, alle 20:45 a San Siro. Il centrocampista francese si sta allenando solo da due giorni a Milanello, eppure sembra essersi presentato parecchio in forma. Sarà possibile vederlo in campo, magari già dal primo minuto? Ecco il punto di vista di Daniele Garbo, il quale è stato ospite di 'Maracanà', la trasmissione di TMW Radio. Di seguito, si riportano le sue parole

Verso Milan-Bologna, il commento di Garbo

Verso Milan-Bologna, Rabiot giocherà? "È una sfida interessante. Stamattina leggevo che Rabiot sta bene, oltre ad avere la solita personalità e il solito dinamismo. In più è un leader e non mi stupirei se potesse giocare già contro i rossoblù. Con Modric può rappresentare una coppia niente male. La domanda più che altro è capire cosa succederà con Ricci. È chiaro che Modric ha 40 anni e non potra giocare tutte le partite, ma qualche dubbio sulla gestione di Ricci c'è. Resta da capire chi lo abbia veramente voluto a Milano".

Un commento su Gimenez: "Gimenez in Italia praticamente purtroppo non l'abbiamo mai visto. Addiritttua abbiamo visto Leao provato come centravanti, il che vuol dire che Allegri ci ha pensato".

Milan, Rabiot su Modric: “Spero di poter fare cose grandi con lui”
Milan, Ricci: “Avere gente come Gabbia in spogliatoio è sempre buona cosa”

