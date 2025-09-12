Milan, Garbo: “Non mi stupirei se Rabiot giocasse già contro i rossoblù”

Oggi in casa Milan è stato il giorno di Adrien Rabiot . Il centrocampista francese si è presentato in conferenza stampa ed è uscita anche una sua intervista per DAZN . Inoltre, è l'antivigilia di un match importante e ostico: Milan-Bologna . La partita è in programma per domenica sera, alle 20:45 a San Siro. Il centrocampista francese si sta allenando solo da due giorni a Milanello, eppure sembra essersi presentato parecchio in forma. Sarà possibile vederlo in campo, magari già dal primo minuto? Ecco il punto di vista di Daniele Garbo , il quale è stato ospite di 'Maracanà', la trasmissione di TMW Radio. Di seguito, si riportano le sue parole

Verso Milan-Bologna, il commento di Garbo

Verso Milan-Bologna, Rabiot giocherà? "È una sfida interessante. Stamattina leggevo che Rabiot sta bene, oltre ad avere la solita personalità e il solito dinamismo. In più è un leader e non mi stupirei se potesse giocare già contro i rossoblù. Con Modric può rappresentare una coppia niente male. La domanda più che altro è capire cosa succederà con Ricci. È chiaro che Modric ha 40 anni e non potra giocare tutte le partite, ma qualche dubbio sulla gestione di Ricci c'è. Resta da capire chi lo abbia veramente voluto a Milano".