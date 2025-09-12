Milan, Rabiot su Modric: “Spero di poter fare cose grandi con lui”

Il centrocampo è stato il reparto del Milan più rivoluzionato dal calciomercato estivo. Gli addii di Reijnders , Bondo e Musah hanno fatto posto a quattro nuovi innesti. In ordine di arrivo, Ricci , Modric , Jashari e Rabiot . Tenendo conto che in rosa sono rimasti Fofana e Loftus-Cheek (entrambi giocatori sui quali Allegri vuole puntare), c'è molta curiosità per come il tecnico livornese disporrà i suoi uomini di partita in partita. Inizialmente, Jashari sarà escluso dalle rotazioni poiché sfortunatamente ha riportato un grave infortunio che lo terrà lontano dal campo per alcuni mesi. L'ultimo arrivato Rabiot ha parlato oggi all'interno di un' intervista per DAZN . Tra i vari temi trattati, ha parlato anche della fortuna di giocare con un campione come Luka Modric .

Giocare accanto a Modric che significato ha per te? “È una leggenda del calcio. Ha fatto tante cose belle, ha vinto il Pallone d’Oro… Da quello che ho saputo e ho visto già ieri è una grande persona. Poi in campo è un giocatore straordinario. Giocare con lui sarà bello. Spero di poter fare grandi cose con lui. In generale penso che abbiamo una bella squadra, un mix di giocatori giovani e d’esperienza”.