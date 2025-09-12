Milan, Rabiot: “Mi hanno accolto bene, si sente che qui c’è una famiglia”

Nell'intervista a DAZN Adrien Rabiot ha parlato dell'accoglienza che gli è stata riservata al Milan e delle sue impressioni sulla squadra
C'è grande curiosità per vedere all'opera il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Ora che il calciomercato è chiuso e la rosa è stata definita, il tecnico livornese deve essere bravo ad assemblare - nel minor tempo possibile - tanti giocatori nuovi nel contesto di una squadra rivoluzionata dal mercato. La qualità dell'organico - soprattutto a centrocampo - promette bene e il quarto posto sembra poter essere alla portata del gruppo. A proposito di centrocampisti, Adrien Rabiot è appena arrivato in rossonero. Con solo due giorni di allenamenti a Milanello, il francese si candida per una maglia da titolare in Milan-Bologna (in programma domenica sera, ore 20:45 a San Siro). Nel corso di un'intervista a DAZN, l'ex Marsiglia ha raccontato dell'accoglienza ricevuta da compagni e tifosi.
Rabiot racconta dell'arrivo al Milan
—
Dove può arrivare questo gruppo secondo te? “È un gruppo forte. C’è un bel mix tra giocatori giovani ed esperti, ma sicuramente c’è molto talento. Dove potremo arrivare? Questo non lo posso sapere adesso. Dobbiamo conoscerci ancora meglio e dare qualcosa nello spogliatoio. Ci sono stati tanti cambi a livello di giocatori e dobbiamo ricreare qualcosa a livello di spogliatoio. Ma ci sono qualità e ambizione. Dobbiamo giocare le partite bene, vincere e trovare la giusta confidenza. Poi, a febbraio-marzo, vedremo dove saremo per dire quelli che potranno essere degli obiettivi reali. Adesso dobbiamo concentrarci sul presente e vincere più partite possibili”.