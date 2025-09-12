Milan, Rabiot: “Mi hanno accolto bene, si sente che qui c’è una famiglia”

Nell'intervista a DAZN Adrien Rabiot ha parlato dell'accoglienza che gli è stata riservata al Milan e delle sue impressioni sulla squadra

C'è grande curiosità per vedere all'opera il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Ora che il calciomercato è chiuso e la rosa è stata definita, il tecnico livornese deve essere bravo ad assemblare - nel minor tempo possibile - tanti giocatori nuovi nel contesto di una squadra rivoluzionata dal mercato. La qualità dell'organico - soprattutto a centrocampo - promette bene e il quarto posto sembra poter essere alla portata del gruppo. A proposito di centrocampisti, Adrien Rabiot è appena arrivato in rossonero. Con solo due giorni di allenamenti a Milanello, il francese si candida per una maglia da titolare in Milan-Bologna (in programma domenica sera, ore 20:45 a San Siro). Nel corso di un'intervista a DAZN, l'ex Marsiglia ha raccontato dell'accoglienza ricevuta da compagni e tifosi.