Prima pagina Tuttosport: sorridono Juventus e Napoli

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 14 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la vittoria della Juventus contro l'Inter. Pazza Juve amala. Baroni a Cairo, calma. Dea, Lookman resta fuori. Conte fa la festa con i nuovi. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
