Prima pagina Corriere dello Sport: 'Milan ai piedi di Modric'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 15 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando la prima coppia di testa della classifica di Serie A, quella composta da Napoli e Juventus: per entrambe le squadre, 9 punti in 3 partite. Potrebbero essere raggiunte in serata soltanto dalla Cremonese nei posticipi del lunedì.

In alto, sotto la testata, si parla di Luka Modrić, immenso campione, che con un suo gol ha deciso Milan-Bologna a 'San Siro'. Seconda vittoria consecutiva per il Diavolo, che ha colto anche 4 pali. Espulso, nel finale, l'allenatore Massimiliano Allegri per un calcio di rigore prima concesso e poi revocato dal V.A.R. per un fallo su Christopher Nkunku.

Spazio, poi, alle analisi sul momento dell'Inter, che, al contrario, ha già incassato 2 sconfitte in 3 partite: l'occasione per rialzare la testa l'avrà in Champions League mercoledì contro l'Ajax ad Amsterdam. Turno amaro, invece, per Roma e Lazio, sconfitte rispettivamente da Torino in casa e Sassuolo in trasferta, entrambe di misura (1-0): domenica prossima c'è il derby!

A proposito di stracittadina: Manchester City-Manchester United, in Premier League, non ha avuto storia. Perentorio 3-0 per i 'Citizens' di Pep Guardiola che, con Gianluigi Donnarumma in porta ed Erling Braut Haaland in attacco, fanno davvero paura.

