Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan ai piedi di Modric”

In alto, sotto la testata, si parla di Luka Modrić, immenso campione, che con un suo gol ha deciso Milan-Bologna a 'San Siro'. Seconda vittoria consecutiva per il Diavolo, che ha colto anche 4 pali. Espulso, nel finale, l'allenatore Massimiliano Allegri per un calcio di rigore prima concesso e poi revocato dal V.A.R. per un fallo su Christopher Nkunku.
Spazio, poi, alle analisi sul momento dell'Inter, che, al contrario, ha già incassato 2 sconfitte in 3 partite: l'occasione per rialzare la testa l'avrà in Champions League mercoledì contro l'Ajax ad Amsterdam. Turno amaro, invece, per Roma e Lazio, sconfitte rispettivamente da Torino in casa e Sassuolo in trasferta, entrambe di misura (1-0): domenica prossima c'è il derby!
A proposito di stracittadina: Manchester City-Manchester United, in Premier League, non ha avuto storia. Perentorio 3-0 per i 'Citizens' di Pep Guardiola che, con Gianluigi Donnarumma in porta ed Erling Braut Haaland in attacco, fanno davvero paura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA