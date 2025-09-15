Milan-Bologna, Allegri espulso: 'La giacca mi ha salvato'. E il club pensa ...

Una serata da tre punti per il Milan di Allegri, ma anche da due infortuni: quelli di Strahinja Pavlović, che per un risentimento al flessore sinistro ha lasciato il posto a Koni De Winter all'intervallo e di Mike Maignan, il quale ha dato forfait al 56' per un risentimento al polpaccio destro. Potrebbe trattarsi di un infortunio serio, visto che il francese ha lasciato lo stadio in stampelle. Allegri ha già annunciato la sua assenza in Udinese-Milan di sabato prossimo. Ma nel mezzo c'è stato anche un match da commentare.
"Giménez? Miglior partita da quando sono qui. I gol arriveranno"—
«I ragazzi hanno fatto una bella partita. Nei momenti difficili la squadra è rimasta compatta e unita. Bravo anche Santiago Giménez, ha giocato la miglior partita da quando sono qui: ha corso molto, ha pressato. Ha avuto un paio di occasioni importanti, è vero, ma ci è arrivato poco lucido dopo tutto il lavoro che ha fatto per il gruppo. È un bravo ragazzo, è stato molto positivo anche tecnicamente: deve stare tranquillo perché i gol arriveranno, di lui sono molto contento. Devo fare i complimenti ad Alexis Saelemaekers che ha fatto una grande partita anche da ammonito. Può diventare ancora più forte. Fikayo Tomori ha fatto benissimo, e Ruben Loftus-Cheek quando parte in campo aperto è devastante».
Allegri, poi, è passato dal lodare i singoli del suo Milan in questo bel successo contro il Bologna al ricordare come si vinca, sempre, di collettivo, di squadra. «Questo è un gruppo di ragazzi straordinari, lavorano duro, non si lamentano: abbiamo l’obiettivo di tornare a giocare la Champions League. Dobbiamo migliorare, senza esaltarci ma continuando a crescere sul piano del gioco. Lavoriamo tutti i giorni per questo e ammetto che i ragazzi stanno facendo molto bene. Anche oltre le difficoltà: uscito Maignan, ecco Pietro Terracciano che ha fatto un buon esordio a 'San Siro', e poi il giovane Lorenzo Torriani è molto bravo. L’importante è lavorare di gruppo e avere questo spirito. Abbiamo difeso di squadra e concesso poco o niente. La Curva? Speriamo di averla con noi al più presto possibile. È un aiuto per tutta la squadra».
