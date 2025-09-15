Milan-Bologna, Allegri espulso: 'La giacca mi ha salvato'. E il club pensa ...

"Giménez? Miglior partita da quando sono qui. I gol arriveranno"

«I ragazzi hanno fatto una bella partita. Nei momenti difficili la squadra è rimasta compatta e unita. Bravo anche Santiago Giménez, ha giocato la miglior partita da quando sono qui: ha corso molto, ha pressato. Ha avuto un paio di occasioni importanti, è vero, ma ci è arrivato poco lucido dopo tutto il lavoro che ha fatto per il gruppo. È un bravo ragazzo, è stato molto positivo anche tecnicamente: deve stare tranquillo perché i gol arriveranno, di lui sono molto contento. Devo fare i complimenti ad Alexis Saelemaekers che ha fatto una grande partita anche da ammonito. Può diventare ancora più forte. Fikayo Tomori ha fatto benissimo, e Ruben Loftus-Cheek quando parte in campo aperto è devastante».