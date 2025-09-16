Pianeta Milan
Rabiot festeggia la prima con i rossoneri: “Bellissima settimana, forza Milan!”

Ieri sera a San Siro è andata in scena Milan-Bologna, gara valida per la terza giornata della Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri ne è uscito vincitore grazie al gol di Luka Modric, primo in maglia rossonera, che gli ha permesso di vincere il premio come MVP della gara. Il croato non è stato l'unico a brillare. A centrocampo era presente un nome nuovo per il popolo rossonero ma non per Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto con sé in questa seconda avventura alla guida del Milan: si tratta di Adrien Rabiot.

Milan, Rabiot festeggia: il post social del francese

Arrivato pochissime settimane fa come ultimo colpo di mercato, il centrocampista francese è approdato al Milan per 10 milioni di euro, lasciando l'Olympic Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Per festeggiare questo nuovo inizio, Rabiot ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram un carosello di foto che lo ritraevano durante il suo esordio con il Milan. Sotto una semplice ma forte didascalia: "Si conclude una bellissima settimana! Forza Milan".

