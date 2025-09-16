Rabiot festeggia la prima con i rossoneri: “Bellissima settimana, forza Milan!”

Ieri sera a San Siro è andata in scena Milan-Bologna, gara valida per la terza giornata della Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri ne è uscito vincitore grazie al gol di Luka Modric, primo in maglia rossonera, che gli ha permesso di vincere il premio come MVP della gara. Il croato non è stato l'unico a brillare. A centrocampo era presente un nome nuovo per il popolo rossonero ma non per Massimiliano Allegri, che lo ha fortemente voluto con sé in questa seconda avventura alla guida del Milan: si tratta di Adrien Rabiot.