Nkunku, arrivato l’esordio in rossonero: il post sui social

Dopo la vittoria contro il Bologna è le polemiche relative al rigore, Nkunku ha commentato sui social il suo esordio con il Milan

Christopher Nkunku, uno degli ultimi colpi del calciomercato del Milan, ha finalmente fatto il suo esordio con i rossoneri. L'attaccante francese è entrato al minuto 85' prendendo il posto del messicano Santiago Gimenez. Finito al centro di una lunga polemica riguardante un rigore clamoroso non concesso e, soprattuto, neanche segnalato dal VAR (ricordiamo che Fabbi ha fatto vedere il secondo fallo nel schermo, non quello di Lucumì ma, bensì, quello di Freuler), il giovane francese ha comunque fatto una prestazione degna di nota.