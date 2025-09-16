Pianeta Milan
Nkunku, arrivato l’esordio in rossonero: il post sui social

Dopo la vittoria contro il Bologna è le polemiche relative al rigore, Nkunku ha commentato sui social il suo esordio con il Milan
Alessia Scataglini
Christopher Nkunku, uno degli ultimi colpi del calciomercato del Milan, ha finalmente fatto il suo esordio con i rossoneri. L'attaccante francese è entrato al minuto 85' prendendo il posto del messicano Santiago Gimenez. Finito al centro di una lunga polemica riguardante un rigore clamoroso non concesso e, soprattuto, neanche segnalato dal VAR (ricordiamo che Fabbi ha fatto vedere il secondo fallo nel schermo, non quello di Lucumì ma, bensì, quello di Freuler), il giovane francese ha comunque fatto una prestazione degna di nota.

Milan, le parole di Nkunku sui social

All'indomani della sfida vinta contro il Bologna, vinta per 1-0 grazie ad un gol di Luka Modric, l'attaccante francese ha voluto condividere sui propri profili social un messaggio ai suoi nuovi tifosi.

Con una serie di foto ritraenti il match andato in scena a San Siro, Nkunku nella didascalia ha inserito poche e semplici parole, ma ben precise e cariche di significato: "Primi passi a San Siro e prima vittoria. Forza Milan".

