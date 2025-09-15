Milan, infortunio Maignan: ecco il messaggio criptico del portiere sui social

Vedremo se Mike Maignan sarà disponibile contro l'Udinese (difficile) o se potrà rientrare direttamente per la prossima partita a San Siro contro il Napoli, prevista per il 28 settembre.
Il Milan ha vinto contro il Bologna in una partita dominata, soprattutto in difesa, da parte dei rossoneri. Zero tiri in porta subiti. Per questo l'assenza di Mike Maignan, uscito prima della fine per un infortunio al polpaccio, non si è sentita con Terracciano che non ha compiuto una parata. Il portiere francese ha pubblicato sui social un messaggio. Ecco di che si tratta.
"Una vittoria importante per la squadra +3 +1 Cleansheet". Poi il portiere rossonero continua con il suo messaggio: "Un breve stop per sistemare la meccanica e poi si Riparte. Questo è il destino che Dio mi ha riservato. Stare sempre positivo!!!Dare il massimo senza contare". Il post si conclude: "PUT YOUR TRUST IN GOD". Un messaggio leggermente criptico quello del portiere rossonero.
Vedremo se Mike Maignan sarà disponibile contro l'Udinese (difficile) o se potrà rientrare direttamente per la prossima partita a San Siro contro il Napoli, prevista per il 28 settembre.
