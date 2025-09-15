Milan, infortunio Maignan: ecco il messaggio criptico del portiere sui social

Il Milan ha vinto contro il Bologna in una partita dominata, soprattutto in difesa, da parte dei rossoneri. Zero tiri in porta subiti. Per questo l'assenza di Mike Maignan, uscito prima della fine per un infortunio al polpaccio, non si è sentita con Terracciano che non ha compiuto una parata. Il portiere francese ha pubblicato sui social un messaggio. Ecco di che si tratta.