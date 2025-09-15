Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, infortunio Maignan: ecco il messaggio criptico del portiere sui social

SOCIAL

Milan, infortunio Maignan: ecco il messaggio criptico del portiere sui social

Milan, Maignan infortunato: 'Un breve stop per sistemare la meccanica e poi ...'
Mike Maignan, portiere del Milan, è uscito per infortunio al polpaccio durante la partita contro il Bologna. Messaggio criptico sui social da parte del francese
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto contro il Bologna in una partita dominata, soprattutto in difesa, da parte dei rossoneri. Zero tiri in porta subiti. Per questo l'assenza di Mike Maignan, uscito prima della fine per un infortunio al polpaccio, non si è sentita con Terracciano che non ha compiuto una parata. Il portiere francese ha pubblicato sui social un messaggio. Ecco di che si tratta.

Milan, Maignan parla sui social

"Una vittoria importante per la squadra +3 +1 Cleansheet". Poi il portiere rossonero continua con il suo messaggio: "Un breve stop per sistemare la meccanica e poi si Riparte. Questo è il destino che Dio mi  ha riservato. Stare sempre positivo!!!Dare il massimo senza contare". Il post si conclude: "PUT YOUR TRUST IN GOD". Un messaggio leggermente criptico quello del portiere rossonero.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Maignan infortunato. I tifosi in coro: "Lanciate Torriani". Ecco i pro>>>

Vedremo se Mike Maignan sarà disponibile contro l'Udinese (difficile) o se potrà rientrare direttamente per la prossima partita a San Siro contro il Napoli, prevista per il 28 settembre.

Leggi anche
Milan, Torriani e il futuro della porta: i tifosi hanno un piano. Sui social …
Milan, Modric: la gioia del gol. Superato Liedholm: ecco il record

© RIPRODUZIONE RISERVATA