Milan Futuro, Balentien sui social: “Primo gol con il club, testa al prossimo!”

Dopo la partita contro il Leon, Cheveyo Balentien, calciatore del Milan Futuro, ha publicato un post sul proprio profilo social

Un pareggio amaro quello conquistato dal Milan Futuro , quest'oggi, contro il Leon in casa allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. I ragazzi di Oddo, ex giocatore ed attuale allenatore del Milan Futuro, hanno pareggiato per 2-2 . Quattro punti guadagnati in due partite in questo inizio di Serie D. Il match, inizialmente, sembra essere controllato dai rossoneri, complice anche il gol di Perina al 22esimo minuto. La situazione, però, cambia nel secondo tempo. I ragazzi di Oddo si, mettono a segno il raddoppio con Balentien , ma in neanche 15 minuti il Leon rimonta grazie ai gol di Davighi e Bonseri.

Milan Futuro, il post di Balentien

E' proprio uno dei marcatori rossoneri a farsi sentire sui social. Il giovane Balentien dopo la gara, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un carosello di foto che lo ritraevano durante la gara. Nella didascalia una semplice scritta: "Primo gol con il club, ora testa al prossimo!". Per il giovane, infatti, la rete messa a segno oggi è stata la prima in rossonero.