Verso Udinese-Milan, la probabile formazione: Pulisic verso la titolarità

Si avvicina sempre più la quarta giornata di campionato di Serie A . Sabato sera al Bluenergy Stadium di Udine andrà in scena, alle ore 20:45, Udinese-Milan . I rossoneri sono dunque attesi da un match ostico, contro una delle squadre più in forma del campionato (7 punti collezionati in 3 partite). Gli uomini di Allegri sono chiamati a confermarsi dopo l'ottima prestazione in casa contro il Bologna . Di seguito, si riportano le probabili scelte di formazione da parte del tecnico livornese secondo quanto riportato da 'gianlucadimarzio.com'.

Allegri dovrebbe optare ancora per il 3-5-2 delle ultime uscite, a livello di sistema di gioco. Davanti a Terracciano (Maignan è costretto al forfait da un infortunio) dovrebbero giocare Tomori, Gabbia e Pavlovic (lui, invece, ha recuperato dal problema fisico). Dovrebbero quindi essere confermati i tre centrali. Allo stesso modo, conferme anche per Saelemaekers ed Estupinan, i laterali. Al centro del campo sono sicuri di un posto Modric e Rabiot. Tra Loftus-Cheek e Fofana, invece, potrebbe esserci un ballottaggio. Per chiudere, in attacco ci si aspetta Pulisic, al ritorno tra i titolari, dietro a Gimenez.