Italiano torna su Milan-Bologna: “Grande merito all’avversario”

Il Milan tra poco più di ventiquattro ore scenderà in campo al Bluenergy Stadium contro l' Udinese . Gli uomini di Massimiliano Allegri sono reduci da un'ottima prestazione contro il Bologna . Domenica scorsa a San Siro i rossoneri si sono imposti per 1-0 ( gol di Modric ) ma avrebbero potuto vincere con un punteggio più largo, avendo ampiamente meritato. Oggi, alla vigilia di Bologna-Genoa , l'allenatore dei rossoblù Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa ed è tornato a parlare della gara di San Siro . Di seguito, si riportano le sue parole.

Italiano torna su Milan-Bologna: "A Milano siamo mancati in tutta la fase propositiva, è sotto gli occhi di tutti. Grande merito va dato all'avversario. Il Genoa, per quello che ha fatto vedere nelle prime partite, è molto aggressivo. Ha entusiasmo, ti pressa alto, lavora nell'aggressività uomo contro uomo e penso che sarà una partita diversa rispetto a quella di Milano. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo approcciare subito bene e andare forte".