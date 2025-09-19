Pianeta Milan
Italiano torna su Milan-Bologna: 'Grande merito all'avversario'
Vincenzo Italiano è tornato a parlare di Milan-Bologna durante la conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Genoa
Il Milan tra poco più di ventiquattro ore scenderà in campo al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono reduci da un'ottima prestazione contro il Bologna. Domenica scorsa a San Siro i rossoneri si sono imposti per 1-0 (gol di Modric) ma avrebbero potuto vincere con un punteggio più largo, avendo ampiamente meritato. Oggi, alla vigilia di Bologna-Genoa, l'allenatore dei rossoblù Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa ed è tornato a parlare della gara di San Siro. Di seguito, si riportano le sue parole.

Italiano torna a parlare di Milan-Bologna

Italiano torna su Milan-Bologna: "A Milano siamo mancati in tutta la fase propositiva, è sotto gli occhi di tutti. Grande merito va dato all'avversario. Il Genoa, per quello che ha fatto vedere nelle prime partite, è molto aggressivo. Ha entusiasmo, ti pressa alto, lavora nell'aggressività uomo contro uomo e penso che sarà una partita diversa rispetto a quella di Milano. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo approcciare subito bene e andare forte".

