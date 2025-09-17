Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Ferrè: “Modric ha il senso della posizione naturale. Non mi aspettavo…””

Milan-Bologna, Modric MVP a San Siro: maggioranza schiacciante di consensi
Durante il podcast di 'Cronache di Spogliatoio' Stefano Ferrè, in compagnia dell'ex Milan, Ambrosini, ha parlato di Luka Modric
Durante il podcast di 'Cronache di Spogliatoio' Stefano Ferrè, in compagnia dell'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha elogiato la performance di Luka Modric durante la partita contro il Bologna a San Siro domenica sera, vinta grazie ad un suo gol. Ecco, di seguito, le parole sul centrocampista croato:

Ferrè: "Non mi aspettavo un Modric così, ecco perché"

"Una cosa che mi è piaciuta tantissimo di Modric, perché mentre vedevo la partita mi è venuto in mente quello che dicevamo l'anno scorso, cioè il giocatore termometro. Il fatto di come un giocatore indirizzasse, sapesse accelerare quando doveva accelerare il Milan, abbassare i ritmi quando fosse necessario abbassare i ritmi... e quei numeri che stavate vedendo sono i numeri che esaltano anche la sua performance difensiva. Ora, che Modric sapesse giocare a calcio lo sapevamo, ma che Modric potesse avere ed essere primo nel Milan sia per palloni recuperati che per contrasti vinti che per intercetti, io non me lo aspettavo.

Non me lo aspettavo visto anche gli altri interpreti, ma perché? Non tanto perché è fisicamente dominante, quanto perché ha il senso della posizione naturale, cioè sa sempre dove mettersi e come posizionarsi proprio anche con il corpo, quindi ha fatto sia da schermo in certi casi, in altri casi era lui a innescare la pressione sulla costruzione del Bologna che approva i centrali difensivi e abbassava Ferguson, e lui lo andava a prendere, accelerava proprio per andare a prenderlo."

