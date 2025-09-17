Ferrè: “Modric ha il senso della posizione naturale. Non mi aspettavo…””

Durante il podcast di 'Cronache di Spogliatoio' Stefano Ferrè, in compagnia dell'ex Milan, Ambrosini, ha parlato di Luka Modric
Durante il podcast di 'Cronache di Spogliatoio' Stefano Ferrè, in compagnia dell'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha elogiato la performance di Luka Modric durante la partita contro il Bologna a San Siro domenica sera, vinta grazie ad un suo gol. Ecco, di seguito, le parole sul centrocampista croato:
Ferrè: "Non mi aspettavo un Modric così, ecco perché"
—
"Una cosa che mi è piaciuta tantissimo di Modric, perché mentre vedevo la partita mi è venuto in mente quello che dicevamo l'anno scorso, cioè il giocatore termometro. Il fatto di come un giocatore indirizzasse, sapesse accelerare quando doveva accelerare il Milan, abbassare i ritmi quando fosse necessario abbassare i ritmi... e quei numeri che stavate vedendo sono i numeri che esaltano anche la sua performance difensiva. Ora, che Modric sapesse giocare a calcio lo sapevamo, ma che Modric potesse avere ed essere primo nel Milan sia per palloni recuperati che per contrasti vinti che per intercetti, io non me lo aspettavo.