Milan-Pisa, Leao e Gimenez dovrebbero essere i titolari di Massimiliano Allegri. La coppia ha fatto vedere cose buone nei pochi minuti in campo insieme contro la Fiorentina. Dall'ingresso in campo del messicano, il portoghese si è mosso di più e ha segnato una doppietta molto importante. Quello che potrebbe fare la differenza, però, è il recupero di Nkunku. L'attaccante francese, infatti, aveva saltato la Fiorentina per un problema all'alluce del piede. L'ex punta del Chelsea, recuperato, dovrebbe partire dalla panchina. Una novità importante che permette ad Allegri di inserire dal primo minuto sia Leao che Gimenez e già per questo quello di Nkunku è un rientro fondamentale.