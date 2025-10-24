Pianeta Milan
MILAN-PISA

Milan-Pisa, Allegri punta su Gimenez e Leao in attacco, ma il vero fattore potrebbe essere Nkunku dalla panchina. Ecco la nostra analisi con i possibili motivi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Pisa, Leao e Gimenez dovrebbero essere i titolari di Massimiliano Allegri. La coppia ha fatto vedere cose buone nei pochi minuti in campo insieme contro la Fiorentina. Dall'ingresso in campo del messicano, il portoghese si è mosso di più e ha segnato una doppietta molto importante. Quello che potrebbe fare la differenza, però, è il recupero di Nkunku. L'attaccante francese, infatti, aveva saltato la Fiorentina per un problema all'alluce del piede. L'ex punta del Chelsea, recuperato, dovrebbe partire dalla panchina. Una novità importante che permette ad Allegri di inserire dal primo minuto sia Leao che Gimenez e già per questo quello di Nkunku è un rientro fondamentale.

Milan-Pisa, occhio alla chiave Nkunku

Allegri ha più volte parlato di quanto siano importanti i giocatori che entrano dalla panchina durante una partita. Come detto dall'allenatore del Milan, infatti, le gare si giocano e si vincono anche negli ultimi venti minuti con i possibili cambi delle varie squadre. Il Milan si trova in difficoltà sotto questo punto di vista visti i tanti infortuni in contemporanea.

La chiave contro il Pisa potrebbe essere proprio Nkunku. La squadra di Gilardino, infatti, potrebbe giocare arroccata in difesa e potrebbe essere difficile per i rossoneri rompere i muri e trovare spazio per gli attacchi. Il francese è un giocatore veloce, bravo nell'uno contro uno. Caratteristiche classiche per scardinare una difesa chiusa. Vedremo se davvero Nkunku sarà la carta in più per Milan-Pisa di questa sera.

