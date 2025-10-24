Milan-Pisa , per De Winter potrebbe essere la prima occasione in Serie A per giocare da titolare con i rossoneri. Il difensore belga è stato scelto subito dalla dirigenza del Diavolo per prendere il posto di Malick Thiaw, partito in direzione Newcastle in estate per circa 40 milioni di euro. Un investimento quello da parte del Diavolo più per le prossime stagioni che per questa in corso, visto che per Allegri i titolari in difesa sono tre fissi: Tomori, Gabbia e Pavlovic. Il belga ex Genoa ha giocato finora poco e da subentrato, ma contro il Pisa dovrebbe partire da titolare.

Milan-Pisa, che occasione per De Winter

Queste le parole di Allegri dette in conferenza su De Winter: "De Winter domani potrebbe avere una possibilità. Oggi valuterò perché martedì abbiamo un'altra partita". Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il belga dovrebbe giocare al posto di Tomori, che potrebbe prendersi un turno di riposo. Abbiamo visto qualche spunto e flash da parte di De Winter in questa stagione e le sue qualità sono chiare. E' un giocatore che può tranquillamente dare il meglio di sé proprio come braccetto di destra.