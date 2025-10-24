LEGGI ANCHE: Milan-Pisa, probabili formazioni: altro infortunio in attacco. Allegri con due cambi>>>
Contro la Fiorentina è entrato negli ultimi minuti della partita in un momento difficile, visto che la viola stava cercando il pareggio. De Winter ha dimostrato di reggere bene la pressione. La partita contro il Pisa è perfetta per Allegri per testare a che punto si trova la crescita del belga. Al momento, come detto, la difesa del Milan sembra avere titolari fissi, ma De Winter spinge per minuti e opportunità. Vedremo quali segnali e risposte darà ad Allegri. Il belga deve dimostrare di essere già pronto per essere uno dei titolari del Milan, l'obiettivo è mettere in difficoltà Allegri per le prossime partite. Uan grande prova, infatti, potrebbe fare venire i dubbi all'allenatore rossonero su chi scherare in difesa.
