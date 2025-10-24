Milan-Pisa, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera per Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano , la sfida Milan-Pisa , partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 . Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottimo avvio del Diavolo in stagione, ha fornito un'ottima risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.

Milan-Pisa, dati e numeri sugli spettatori allo stadio

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione della partita contro il Pisa di Alberto Gilardino, attaccante del Diavolo per tre stagioni, dal 2005 al 2008, che ha lasciato un ottimo ricordo nei sostenitori milanisti. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?