MILAN-PISA

Adrian Semper, portiere nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Adrian Semper, portiere nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Sulla partita contro il Milan a 'San Siro': “Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo. Dobbiamo rimanere compatti e uniti, avere la nostra mentalità in una partita che sicuramente sarà difficile".

Dopo anni di promozioni finalmente ora gioca in Serie A: “È un’occasione grande per me, lavoro da tanti anni per questo momento. Ho vinto tre campionati di fila e spero che finalmente sia arrivato il momento per me”.

Sul chiedere la maglia al suo connazionale Luka Modric: “Certo”.

