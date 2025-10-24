Adrian Semper, portiere nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Adrian Semper, portiere nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Pisa, così Semper nel pre-partita di 'San Siro'
Sulla partita contro il Milan a 'San Siro': “Sono sempre momenti speciali in questo stadio, forse il più bello del mondo. Dobbiamo rimanere compatti e uniti, avere la nostra mentalità in una partita che sicuramente sarà difficile".