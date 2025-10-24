Su Santiago Giménez : “Sta facendo molto bene, sta crescendo. Sono contento per lui. Christopher Nkunku oggi è a disposizione, appena avremo Christian Pulisic a disposizione avrò quattro attaccanti molto importanti. Credo che lui e Rafael Leao possano giocare da prima punta”.

Su Samuele Ricci: “Samuele sta facendo molto bene, è cresciuto molto. È un ragazzo molto intelligente fuori dal campo e in campo soprattutto. È molto equilibrato. Credo che in questo momento abbia bisogno di un regista vicino e lo sta facendo molto bene perché in futuro potrà diventare un regista. In questo momento è più dinamico e può fare meglio la mezzala. I gol? Sì, anche perché è molto preciso nei tiri. Speriamo che stasera si sblocchi”.