Milan, Allegri: “Rispetto per il Pisa. Giménez sta crescendo. Sull’attacco dico che …”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su come bisognerà giocare contro un ostico Pisa: “Sono partite sempre molto difficili, il Pisa ha sempre fatto ottime partite. Solo a Bologna è rimasto in 10 e ha preso 4 gol. Una squadra fisica, sono molto bravi sulle palle inattive. Ci vorrà grande attenzione in fase difensiva. Soprattutto ci vuole grande rispetto per il Pisa”.

Su Santiago Giménez: “Sta facendo molto bene, sta crescendo. Sono contento per lui. Christopher Nkunku oggi è a disposizione, appena avremo Christian Pulisic a disposizione avrò quattro attaccanti molto importanti. Credo che lui e Rafael Leao possano giocare da prima punta”.

Su Samuele Ricci: “Samuele sta facendo molto bene, è cresciuto molto. È un ragazzo molto intelligente fuori dal campo e in campo soprattutto. È molto equilibrato. Credo che in questo momento abbia bisogno di un regista vicino e lo sta facendo molto bene perché in futuro potrà diventare un regista. In questo momento è più dinamico e può fare meglio la mezzala. I gol? Sì, anche perché è molto preciso nei tiri. Speriamo che stasera si sblocchi”.

