Adrian Semper, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Adrian Semper, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Ho già giocato qui, San Siro è lo stadio più bello del mondo, e ho emozioni speciali quando vengo qua. Ci vuole grande personalità, dovremo essere uniti e compatti e fare il meglio possibile.

Su Modric: Modric? E’ il simbolo del calcio mondiale, è un numero uno in tutti i modi. Non lo conosco personalmente, ma gli chiederò la maglia“.

