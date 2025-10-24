Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Pisa, Allegri: “Sarà una partita molto scorbutica. Serve attenzione e qualità”

MILAN-PISA

Milan-Pisa, Allegri: “Sarà una partita molto scorbutica. Serve attenzione e qualità”

Milan-Pisa, Allegri: “Sarà una partita molto scorbutica. Serve attenzione e qualità” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Bisogna dare seguito dei risultati fatti fino ad ora. Sarà una partita molto scorbutica, loro sono molto fisici e bravi sulle palle inattive. Serve partita di grande attenzione e qualità tecnica"

LEGGI ANCHE

Sulla difesa: "Stanno tutti bene. Ho fatto questa scelta: Tomori ha giocato molto e martedì abbiamo un'altra paritta. De Winter quando è entrato ha fatto bene: speriamo di avere indovinato la scelta"

Se è consapevole dell'entusiasmo che che nel mondo Milan: "C'è entusiasmo ma noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare. Oggi è una partita da vincere e non sarà semplice"

Sulla mentalità: "L'importante è avere l'atteggiamento giusto e grande rispetto del Pisa: queste partite si portano a casa solo con grande rispetto per la squadra avversaria"

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Pisa in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Milan, De Winter: “Conosco Gilardino: so che il Pisa sarà ordinato e preparato”
Milan-Pisa, De Winter: “Mi sento pronto. Allegri vuole che difendiamo come gruppo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA