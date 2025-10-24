Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Mi aspetto una partita difficile, così come ogni partita. Conosco il mister: so che il Pisa sarà ordinato e preparato. Mi trovo bene qui, ho trovato un gruppo felice, che vive e che ride e che lavora bene. Per questi primi mesi mi sono trovato benissimo".
