Milan, De Winter: "Conosco Gilardino: so che il Pisa sarà ordinato e preparato"

Milan, De Winter: "Conosco Gilardino: so che il Pisa sarà ordinato e preparato"

Milan, De Winter: 'Conosco Gilardino: so che il Pisa sarà ordinato e preparato'
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Mi aspetto una partita difficile, così come ogni partita. Conosco il mister: so che il Pisa sarà ordinato e preparato. Mi trovo bene qui, ho trovato un gruppo felice, che vive e che ride e che lavora bene. Per questi primi mesi mi sono trovato benissimo".

