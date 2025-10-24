Sul piacere di ritrovare il suo ex allenatore Alberto Gilardino e magari il sogno di fargli un gol:“Certo, certo. Con lui ho fatto il mio primo gol… Si sogna sempre, in ogni partita si sogna”.
MILAN-PISA
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sull'occasione che ha stasera da titolare: “È un’occasione come ogni partita. Siamo ancora all’inizio del campionato, cerchiamo di vincere ogni partita”.
Sul piacere di ritrovare il suo ex allenatore Alberto Gilardino e magari il sogno di fargli un gol:“Certo, certo. Con lui ho fatto il mio primo gol… Si sogna sempre, in ogni partita si sogna”.
